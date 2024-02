Propina, xenofobia e juíza da Lava Jato: CNJ abre ano com 19 juízes na mira

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) incluiu na pauta da primeira sessão presencial do ano, agendada para amanhã (20), processos sobre desvios de conduta supostamente cometidos por 19 juízes de todo o Brasil. Há casos de venda de sentença, recebimento de propina e manifestações político-partidárias.

É pouco provável que todos os casos sejam examinados em uma única sessão. Já está definida, no entanto, a lista de prioridades. Entre elas, estão acusações de vendas de sentenças contra quatro desembargadores do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do Rio de Janeiro e dois do Tribunal da Justiça da Bahia.

Também devem ser examinados a fala xenófoba do desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná, e o caso da juíza federal Gabriela Hardt, que atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato.