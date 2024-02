Sem festa, posse de Flavio Dino leva comes e bebes para o STF

A posse de Flavio Dino como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), marcada para a tarde desta quinta-feira (22), vai ter um elemento inusitado: convidados que estiverem na fila de cumprimentos serão servidos com petiscos e bebidas.

Normalmente, quem vai às posses no STF encontra apenas água e café. Em seguida, o novo ministro costuma ser homenageado com uma festa financiada por associações de magistrados.

Dino recusou a oferta. Em compensação, aceitou que as associações bancassem os comes e bebes no STF.