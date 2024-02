Os dois deslizes de Bolsonaro que podem complicar situação dele na Justiça

O ex-presidente é investigado no STF (Supremo Tribunal Federal) por participar da trama que culminou nos atos antidemocráticos do ano passado. O trecho do discurso deste domingo pode ser incluído no inquérito como prova de que ele estava ciente da tentativa de boicote ao resultado das urnas.

O outro deslize cometido por Bolsonaro hoje pode ter implicações na Justiça Eleitoral. O evento deste domingo tem elementos que, em tese, poderiam caracterizar campanha antecipada, o que é proibido pela legislação eleitoral.

Como ele mesmo anunciou do alto do palanque, as imagens da multidão na Avenida Paulista "vão rodar o mundo". E emendou: "Em 2024, temos eleições municipais, vamos caprichar no voto para vereadores e para prefeitos".

Bolsonaro estava rodeados de pré-candidatos no evento. Se as imagens de hoje forem usadas em campanhas, o ato pode ser considerado infração eleitoral passível de punição aos candidatos.

A punição prevista em lei, no entanto, é o pagamento de multa. A depender do valor, compensa ao candidato correr o risco. Apesar de estar inelegível, Bolsonaro, que conta com o êxito de aliados nas urnas em outubro, encerrou o discurso dizendo "até breve".