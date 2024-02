STF e PF indicam futuro de Bolsonaro em dia de cerco a organizadores do 8/1

O STF (Supremo Tribunal Federal) e a Polícia Federal sinalizaram hoje que idealizadores e financiadores do 8 de janeiro de 2023 serão tratados com o mesmo rigor imposto aos invasores das sedes dos Três Poderes. Na Corte, foi cravada a condenação de mais 15 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos. A PF, por sua vez, prendeu três empresários suspeitos de financiar a tentativa de golpe.

O relator dos processos no Supremo, Alexandre de Moraes, programou o julgamento de uma leva de ações penais para o início do ano. Até o dia 19 de abril, 146 processos serão julgados. Até agora, somados os julgamentos realizados no ano passado e neste, foram condenados pelos atos 101 réus.

Os condenados hoje foram enquadrados na prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas fixadas variam de 16 anos e meio até 11 anos e meio.