STF tende a bater o martelo sobre porte de maconha só em 2025

O Congresso vê a iniciativa como resposta ao que considera uma invasão do Supremo na seara legislativa. Ao adiar o julgamento mais uma vez, em tese, a Corte estaria recuando para evitar ainda mais atrito com os parlamentares.

O julgamento sobre as drogas tem todos os ingredientes para completar uma década no STF. Adormecido em outro canto está o processo sobre a descriminalização do aborto. Apenas Rosa Weber votou, no ano passado, pouco antes de se aposentar.

Por motivos semelhantes aos que frearam o julgamento das drogas, não há qualquer indício que Barroso inclua o processo sobre o aborto na pauta de julgamentos do plenário enquanto for presidente do Supremo.