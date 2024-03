Ministros que divergiram sobre Bolsonaro no TSE defenderam Robinho no STJ

Os ministros Benedito Gonçalves e Raul Araújo ganharam os holofotes no ano passado, no julgamento das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os dois divergiam nas votações. Enquanto Gonçalves, relator das ações, votou na maioria das vezes pela condenação do ex-presidente e ficou na corrente majoritária, Araújo atuou como contraponto e defendeu muitas vezes sozinho os interesses de Bolsonaro.

No julgamento do Robinho, no STJ (Superior Tribunal de Justiça), os dois ficaram no mesmo time. Foram os únicos a votar contra a possibilidade de homologação da sentença proferida contra o ex-jogador pela Justiça italiana.

Araújo foi o primeiro a dizer, em plenário, que brasileiros natos não podem cumprir pena no Brasil por condenação decidida no exterior. Ele foi seguido apenas por Benedito Gonçalves. O julgamento terminou em 9 votos a dois.