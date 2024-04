STF adia regulamentação de redes sociais até junho para Congresso legislar

Os recentes ataques desferidos pelo empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao ministro Alexandre de Moraes devem antecipar uma discussão sobre a regulamentação das redes sociais no STF, conforme informou a coluna ontem.

Existe outra ação tramitando no STF sobre o mesmo tema, de relatoria do ministro Luiz Fux, que também tinha sido liberada no ano passado para a pauta de julgamentos. Questionado pela coluna, o ministro não respondeu se fará também ajustes do voto. Depois que as ações forem liberadas, cabe ao presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, agendar uma data para o julgamento.

Com a justificativa de "assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura", o artigo 19 diz que as plataformas somente serão responsabilizadas por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remover conteúdo específico.

Ministros do STF defendem que as redes sociais devem se antecipar para remover conteúdos que gerem desinformação, disseminem discurso de ódio ou atentem contra a democracia.

Na madrugada do último sábado (6), Musk escreveu no X: "Por que você está determinando tanta censura no Brasil?". O comentário foi feito como resposta à última postagem de Moraes na rede, em 11 de janeiro, sobre a nomeação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça.

Horas depois, Musk fez novo comentário na rede, insinuando que fecharia o escritório do X do Brasil. Ontem à noite, postou uma foto de Moraes e disse que ele era o Darth Vader do Brasil, em alusão ao personagem de Star Wars.