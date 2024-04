STF reforça domínio sobre processos contra Bolsonaro ao mudar regra do foro

Não foi apenas o processo que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco que pesou para a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) concordar com a mudança na regra do foro privilegiado. Também estão em jogo o foro das investigações que tramitam na Corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pela regra atual do foro, o caminho natural seria a remessa das investigações para instâncias inferiores, já que o mandado do ex-presidente terminou em dezembro de 2022. No entanto, os casos foram mantidos no STF porque o relator, ministro Alexandre de Moraes, considerou que havia relação com outras autoridades investigadas.

A mudança na regra do foro dá mais peso à decisão do STF de manter as investigações contra o ex-presidente na Corte e enfraquece as tentativas da defesa de mudar o foro delas. Hoje, existem seis inquéritos e quatro petições abertas no tribunal para apurar a conduta de Bolsonaro. Entre os casos, está o inquérito das fake news e o das milícias digitais.