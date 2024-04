STF vive impasse: regulamentar redes sociais ou evitar briga com Congresso?

O ministro Dias Toffoli, relator de um dos processos sobre o tema, soltou nota dizendo que guardou o processo até agora para que os parlamentares tivessem tempo para legislar. O julgamento da regulamentação estava marcado para maio do ano passado. Toffoli disse que, até junho, libera o processo para a pauta novamente.

Diante deste cenário, o mais provável é que o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, agende o julgamento somente para o segundo semestre. Ou seja: a contar de hoje, a Câmara teria dois meses e meio antes do recesso de julho para aprovar o projeto que tramita por lá. É bem pouco provável que consiga.

A estratégia do STF tem como pano de fundo evitar mais um atrito com os parlamentares e outra leva de acusações de que estaria legislando, praticando ativismo judicial — ou, ainda, usurpando a competência do vizinho da Praça dos Três Poderes.

A atitude do Supremo funcionaria bem, se no Congresso o tema não tivesse estacionado de novo após uma breve acelerada. Enquanto o Supremo evita briga com os parlamentares, os parlamentares evitam legislar.

No dia 9, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar um novo projeto de lei. Justificou dizendo que o PL das Fake News não teria condições de ser aprovado, por conta das resistências ao texto.

O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), foi apresentado em 2020 e votado no Senado no mesmo ano. Ao chegar na Câmara, ficou parado por quatro anos por falta de consenso.