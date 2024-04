Câmeras novas, menos presos e treinamento: Mossoró muda rotina após fugas

Quinze dias após a captura de dois fugitivos, a Penitenciária Federal de Mossoró fez mudanças na rotina de segurança. Na quarta-feira (17), o presídio recebeu uma remessa com 128 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e captura de áudio do ambiente filmado.

Os equipamentos anteriores eram obsoletos, não tinham esses recursos - e, em parte, contribuíram para as fugas. Outra novidade nas câmeras novas é a capacidade ampliada de armazenamento das imagens. As antigas guardavam as cenas por apenas 24 dias.

Segundo fonte com acesso ao presídio, depois das fugas, o protocolo de segurança nas rotinas coordenadas pelos policiais penitenciários foi retomado. As visitas diárias às celas não estavam mais sendo realizadas. Por isso não foi possível constatar antes o vão que os presos tinham aberto dentro da cela para escapar.