STF retoma pauta de minorias com julgamento sobre banheiro unissex

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, agendou para a próxima semana o julgamento que definirá se transexuais têm o direito de usar o banheiro público designado para o gênero com o qual se identificam. A inclusão do processo em pauta indica a intenção do tribunal de fugir dos atritos políticos com os outros Poderes e retomar uma vocação adormecida: a de zelar pelos interesses de minorias.

A discussão foi interrompida em 2015 por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Depois disso, durante nove anos, nenhum presidente do STF quis retomar a discussão, diante do potencial de impopularidade que a decisão poderia causar - seja ela contra a população LGBTQIA+, seja a favor.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o tribunal preferiu não revolver o tema, para evitar ainda mais atrito com o presidente, que se ocupava em atacar os ministros e as decisões da Corte com frequência. Passada a gestão conservadora, a avaliação é que o clima político para colocar o debate em pauta estaria mais favorável.