OAB vai defender no STF uso de tornozeleira como condição para 'saidinhas'

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) deve entrar na semana que vem com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para pedir o retorno do direito dos presos do regime semiaberto de saírem para visitar a família em alguns feriados. O presidente da Ordem, Beto Simonetti, revelou à coluna que defenderá como condição para a autorização das chamadas "saidinhas" o uso de tornozeleira eletrônica.

"Visitar a família é fundamental para a reeducação do preso. Temos que resguardar esse direito dele, mas também zelar pela segurança da sociedade. Por isso incluímos a necessidade de tornozeleira durante a saída", disse Simonetti ao UOL.

A ação da OAB é uma reação à decisão tomada pelo Congresso Nacional na terça-feira (28) de manter o fim das saídas temporárias dos presos. Em março, o plenário da OAB decidiu que questionaria na Justiça eventual extinção das "saidinhas".