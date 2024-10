Em meio a investigação, STJ vota hoje listas para duas vagas de ministros

Como a apuração corre sob sigilo, não foi revelado o nome da autoridade sob suspeita. Segundo investigadores, o caso foi enviado para o STF. A assessoria de imprensa do STF, no entanto, informa que a investigação ainda não chegou no tribunal.

Investigação influencia votação das listas

Ainda que sejam assuntos aparentemente distintos, a investigação sobre suposta venda de sentenças no STJ influencia nos rumos da votação das listas com candidatos a ocuparem duas vagas no tribunal. Isso porque ministros do STF têm interesse na votação. Kassio Nunes Marques tem apoiado o desembargador Carlos Brandão, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região. Gilmar Mendes está em campanha por Ney Bello, do mesmo tribunal.

Neste momento, agradar ministros do STF pode ser uma estratégia para o STJ, já que está nas mãos do Supremo o destino das investigações sobre o suposto esquema de negociação de sentenças.

Fora esses candidatos, também tem força o desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, que é o favorito do presidente Lula na disputa. Em outra frente, um grupo de pelo menos 9 dos atuais 31 ministros se uniu em torno da candidatura de Marisa Santos, do TRF-3. Ela tem o apoio do presidente do STJ, Herman Benjamin.

A outra vaga é disputada por integrantes do Ministério Público. O mais cotado para entrar na lista é o procurador de Justiça Sammy Barbosa, do Acre. Ele tem o apoio do ministro Mauro Campbell, do STJ. Também têm chance na disputa os subprocuradores-gerais da República Raquel Dodge e Hildenburgo Chateaubriand.