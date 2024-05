Agentes penais federais entram em alerta em Rondônia após ataque do PCC

Carros usados em tentativa de atentado contra agente penitenciário federal em RO foram encontrados queimados Imagem: Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais de Rondônia

Segundo um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais de Rondônia, os funcionários do presídio de Porto Velho estão desesperados e temendo por novos atentados. A unidade prisional abriga líderes da maior facção criminosa do Brasil.

O sindicalista disse à reportagem que os agentes sentem muito medo, estão com a saúde mental abalada por causa das constantes ameaças do crime organizado e precisam de cuidados psicológicos. "Muitos colegas estão doentes e até se isolaram", contou.

O representante sindical acrescentou que faltam investimentos para valorizar a categoria e explicou que grande parte dos agentes mora em locais de risco. Ele afirmou também que os funcionários estão há um ano sem receber auxílio transporte e ainda não têm direito sequer ao adicional de fronteira.

De acordo com a PF, o PCC planeja matar agentes penais em represália à permanência dos chefes da facção em presídios federais. Três servidores já foram assassinados, sendo dois em Cascavel (PR) em 2 de setembro de 2016 e 25 de maio de 2017; e um em Mossóro (RN), em 12 de abril de 2017.

Outros atentados

No ano passado, a Polícia Federal frustrou outro ataque do PCC em Porto Velho. O plano da facção era cometer atentado contra um alvo do SPF (Sistema Penitenciário Federal), em 28 de janeiro. Agentes agiram rápido e salvaram a vida da vítima marcada para morrer um dia antes do atentado.