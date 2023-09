Mas ele também admitiu que o governo se surpreendeu com a resistência diante do plano proposto. Mas que está "convicto" de que o plano é positivo, inclusive com uma nova abordagem em 2024 para o ensino profissionalizante.

"As primeiras resistências estão além do que imaginávamos", disse. "Pode servir de aprendizado para que haja mais dialogo entre pasta e atores, as associações, grupos de professores. Pode haver sim uma aproximação e um compartilhamento para que tenhamos mais pessoas compartilhando essas ideias. Até criticando previamente. Ou com transparência, com mais gente concordando", afirmou.

Ele, porém, deixou claro que a mudança vai acontecer na estratégia educacional em relação aos governos anteriores. "Fomos eleito para fazer diferente. O que não queremos é que a educação permaneça patinando e parada", insistiu o vice-governador. "Uma constatação temos de fazer: o estado de São Paulo patinou na educação nos últimos anos", disse.

De acordo com ele, Feder levou a um "avanço" na educação no estado do Paraná, onde era secretário.

Segundo ele, o fato de os responsáveis terem sido afastados é um "sinal de que erros não serão tolerados". "Resolvido isso, uma nova checagem em todo o material, isso não muda o plano estratégico e ter aulas padronizadas e corretas, com conteúdos que sejam relevantes para nossos jovens", disse.

Felício Ramuth disse ainda que Tarcisio acompanhou toda a questão envolvendo Feder e que "mostrou a importância de ter um material entregue da forma correta". "Mas ele reconhece o trabalho exitoso do secretário no Paraná e a certeza de que conseguimos avançar muito ao longo dos próximos anos na educação. Ele sabe como fazer. Eventualmente, o que tiver de ser corrigido será feito ao longo do tempo", explicou.