Chade - Na semana passada, o vice-governador de São Paulo afirmou que a crise envolvendo os erros no "material digital" já foi superado. O que dizem os autores de livros educativos?

Maria Cecilia Condeixa - A Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos, a Abrale, tem dois objetivos: defender a dignidade dos autores e contribuir para o desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Nesse sentido, não há conflitos de interesse em nossa análise crítica do material digital do estado de São Paulo. Trabalhamos em prol de nossos objetivos e não por interesse de um grupo econômico, o que não somos ou representamos.

Somos educadores defendendo a qualidade da educação básica e a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, a LDBEN 9394 DE 1996.

Nós, autores de livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material didático, o PNLD, estamos acostumados com leituras críticas. Elas nos ajudam a compor nossos livros. Aliás, eles são "dois em um", porque a cada livro do aluno corresponde um livro do professor, contendo explicação da metodologia utilizada e os comentários das atividades.

Aos livros aprovados é vedado apresentar erros de conceitos, de informações, de edição e de metodologia. Os erros reprovam os livros. Igualmente reprovada no PNLD é a contradição entre a metodologia que a obra propõe e sua pedagogia, de fato apresentada no livro do aluno, que deve estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. Por esses critérios, o "material digital" do estado de São Paulo não deveria estar nas salas de aula.

Por qual motivo não deveria estar?