Mas a missão do Brasil é das mais complexas e, para embaixadores estrangeiros, de difícil implementação. Com a guerra na Ucrânia, americanos, europeus, russos e chineses vivem um colapso nos canais de diálogo, com amplas repercussões para todo o trabalho do Conselho. O órgão, em muitos casos, está paralisado e marginalizado.

Na semana passada, a dimensão da crise ficou evidenciada quando ministros russos e ucranianos deixavam a sala, cada vez que o outro tomava a palavra para falar da guerra. Enquanto um discursava, o restante da delegação que permanecia na sala fazia questão de ficar olhando ao celular e demonstrar que não estava prestando atenção.

Nos últimos meses, o uso do veto por parte da Rússia impediu que decisões sobre a guerra pudessem ser tomadas pelo órgão.

Documento fala em "revitalizar" Conselho

Num documento enviado pelo Brasil aos demais países, o governo sugeriu que uma reunião especial sobre um novo perfil para o Conselho seja realizada no dia 20 de outubro. Até la, nos bastidores, a diplomacia tentará construir pontes e dialogar, tanto com os russos como com o Ocidente.

O texto que o Itamaraty enviou às demais delegações alerta que a "busca pela paz é um dever coletivo". "Devemos trabalhar para revitalizar o Conselho de Segurança", afirma o documento.