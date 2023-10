"Ele não menciona que, no sábado, mais de 1.500 terroristas do Hamas entraram em Israel, assassinaram brutalmente centenas de nossos cidadãos a sangue frio e sequestraram dezenas de outros", afirmou. "Ele não menciona que mais de 4.000 foguetes foram lançados indiscriminadamente contra civis israelenses a partir de Gaza. Essa não é uma situação que "se repete constantemente". Trata-se de um massacre sem precedentes de israelenses inocentes, e Israel tem todo o direito de se defender contra essa brutalidade", justifica o governo de Israel.

A diplomacia de Netanyahu ainda garantiu que "tem como alvo apenas as capacidades terroristas em Gaza, enquanto o Hamas está usando a população local e os reféns em Gaza como escudos humanos".

"A responsabilidade total pela situação em Israel e em Gaza é do Hamas e da Jihad Islâmica, duas organizações terroristas apoiadas pelo regime iraniano", denunciam.



"Esses ataques fazem com que o povo judeu se lembre dos pogroms. Os testemunhos dos sobreviventes nos lembram dos dias mais sombrios durante o Holocausto. A resposta da comunidade internacional deve ser clara. Ela deve chamar as coisas pelo nome. Ela deve chamar esses atos bárbaros que ocorreram no fim de semana de atos de terrorismo", pediram os israelenses. "Deve chamar de terroristas aqueles que cometeram esses atos. Ela deve exigir a libertação imediata de todos os que estão presos em Gaza", completou.