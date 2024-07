Brasil vê Caracas como obstáculo à influência regional e ameaça à segurança

A visão do governo Lula é que, enquanto não houver uma mudança na situação em Caracas e uma normalização diante do mundo, é a própria região que continuará em um impasse. As acusações sobre o presidente Nicolás Maduro, o envolvimento de potências estrangeiras e a guerra estabelecida entre grupos progressistas e a extrema direita pelo continente paralisam os objetivos da política externa brasileira na região.

Antes da posse de Lula, um documento preparado pela equipe de transição concluiu que a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro na Venezuela não havia funcionado. A aposta em Juan Guaidó —que se autodeclarou presidente venezuelano— foi considerada internamente como um erro e incapaz de modificar a relação de poder de Maduro.

Disputa entre hegemonias

Mas, acima de tudo, a avaliação da equipe de transição foi que, ao tentar isolar a Venezuela, fechar sua embaixada e assumir a postura de Donald Trump, o governo Bolsonaro havia criado as condições para que o país vizinho ao Brasil se transformasse num campo de batalha entre hegemonias por seu controle. Os EUA, a China e a Rússia passaram a disputar abertamente a influência na região. E tudo isso em uma das maiores fronteiras que o Brasil tem com um vizinho.

A repressão impetrada pelo governo Maduro ainda é vista no governo brasileiro como um elemento que alimenta os argumentos da extrema direita na América do Sul e impede que haja um acordo regional para a retomada dos processos de integração e a volta da institucionalização dessa reaproximação.

O Brasil considera que a reconstrução do plano sul-americano é estratégica, tanto para sua projeção no mundo quanto para a estabilização regional. Lula ensaiou algumas ações para reunir os presidentes do continente e costurar posições comuns.