Carta a Krenak: tua imortalidade faz parte da construção da democracia

Essa luta por um mundo mais justo e saudável foi o que você escreveu na introdução de meu último livro, ao lado de Juliana Monteiro, "Ao Brasil com amor". Ali, você fala sobre o "corpo território" e as "cosmologias que totalizam uma visão sistêmica de vida com seres humanos e não humanos".

Querido,

Platão nos explica como a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Mas você já reparou como a escuridão não suporta a mais mínima brecha de luz?

Obrigado por ser essa fresta.

Saudações democráticas,

Jamil Chade