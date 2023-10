Para a ONU, o cerco de Israel pode ser considerado como uma "punição coletiva", o que é proibido pelo direito internacional. Ou seja, um potencial crime de guerra se o alvo ou a estratégia não tiver um objetivo militar.

De acordo com a OMS, 13 centros de saúde foram atingidos em Gaza, deixando nove ambulâncias destruídas e seis trabalhadores mortos. Os abastecimentos de remédios nos hospitais se esgotaram e os centros de atendimento estão lotados.

No total, 18 prédios da ONU foram atingidos em Gaza. O temor dos organismos internacionais é de que a resposta israelense contra Gaza - com 2,2 milhões de habitantes - abra uma crise humanitária de proporções inéditas na região, que já vive um bloqueio por 16 anos.

No fim de semana, pelo menos 900 israelenses foram mortes, no pior momento já vivido por Israel em décadas. A morte de civis foi condenada por dezenas de países como "atos bárbaros" e "terroristas" por parte do Hamas.

Os ataques israelenses fazem parte da contraofensiva lançada pelo governo de Benjamin Netanyahu, que alertou que a ofensiva no sábado por parte do Hamas representou o seu 11 de Setembro, numa referência aos atos terroristas nos EUA. "Nada será como antes", afirmou a diplomacia israelense, em recente encontro do Conselho de Segurança da ONU.

O anúncio foi interpretado como um sinal de que, para Israel, o território inteiro de Gaza seria alvo de uma ofensiva e que o Hamas não teria onde se esconder. Para a diplomacia israelense, toda a infraestrutura do local é usada para a "máquina de terror" e, portanto, um alvo legítimo.