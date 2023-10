Antes da atual crise eclodir, a agência sequer conseguiu coletar metade dos recursos que precisava para atender aos palestinos. Em Gaza, 80% deles viviam abaixo da linha da pobreza. Enquanto isso, sauditas destinavam meros US$ 27 milhões para a agência, contra US$ 10 milhões enviados pelo Catar, uma fração do que estão dispostos a gastar com o salário de Cristiano Ronaldo ou Neymar.

Agora, a preocupação desses governos árabes é de que tenham de lidar com milhões de palestinos deslocados e que um verdadeiro gueto em seus territórios seja estabelecido.

Mas enquanto bombas criminosas caem sobre civis em Gaza, o muro estabelecido pelo Egito continua de pé. Assim como a hipocrisia.

Momentos antes daquela cena de "união" do mundo árabe, numa outra sala da ONU, o embaixador de Israel causava indignação dos trabalhadores das agências humanitárias ao afirmar que a entidade deveria aplaudir o gesto de seu governo por ter avisado, com 24 horas de antecedência, que iria promover uma invasão terrestre de Gaza.

Isso tudo enquanto assistimos, incrédulos, a transmissão ao vivo da morte, enquanto hospitais se transformam em necrotérios.

Irrelevante se o prazo dado por Israel seria suficiente para tirar 1,1 milhão de pessoas da rota da morte. Irrelevante se nada fosse dito sobre o bloqueio que já dura mais de 16 anos em Gaza. Nenhuma palavra sobre o cerco medieval, enquanto o cheiro de morte paira sobre o ar. Nenhuma palavra sobre as repetidas violações a todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da ocupação.