Diante da crise política e humanitária estabelecida com o ataque contra o hospital e uma escola em Gaza, o governo da Rússia anunciou que solicitou ao Brasil que convoque uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para a quarta-feira. O encontro foi confirmado e servirá para que os 15 membros do órgão sejam informados sobre a situação no Oriente Médio. Mas o Brasil também aproveitará para pedir que sua resolução seja votada.

O Itamaraty preside o órgão da ONU durante o mês de outubro e cabe ao governo brasileiro convocar reuniões de emergência.

Num comunicado, diplomatas russos indicaram que a convocação foi feita também pelo governo dos Emirados Árabes Unidos e que o encontro ocorrerá às 10h de Nova York (11h de Brasília).