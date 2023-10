"Além disso, o Brasil só apresentou ações de aplicação em dois casos, sendo que o primeiro processo judicial criminal do Brasil ainda está em andamento, apesar de ter começado em 2014", afirmou.

Segundo o informe, "é ainda mais preocupante o fato de que oito das condenações originais nesse caso foram anuladas em recurso por terem prescrito".

Outro destaque do informe é a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht.

Diante do caso, os examinadores estrangeiros recomendam que o "Grupo de Trabalho acompanhe as possíveis consequências que essa decisão pode ter sobre os acordos de leniência do Brasil em questões de suborno estrangeiro, em especial a extensão em que isso pode afetar sua segurança jurídica".

"Eles também recomendam que o Grupo de Trabalho acompanhe as possíveis consequências que essa decisão pode ter sobre a capacidade do Brasil de fornecer e obter assistência jurídica mútua em casos de suborno estrangeiro", afirma o documento.

Viés político

O debate sobre a Lava Jato também entrou no radar da OCDE. Em seu informe, a entidade indicou que, em 2019, a imprensa obteve acesso a mensagens privadas trocadas entre procuradores federais e um juiz federal (Sergio Moro) envolvido em uma força-tarefa da Lava Jato encarregada de investigar e processar vários crimes, inclusive suborno estrangeiro. Trata-se de uma referência às conversas entre procuradores da Operação Lava Jato.