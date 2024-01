O centro da polêmica são os suíços que foram donos de escravos no sul da Bahia no século 19, principalmente na região de Ilhéus. Com 2.000 homens escravizados, fazendas e cidades, como a de Helvecia (BA), produziam cacau e açúcar para a exportação. Uma delas era a Fazenda Vitória, explorada pelos suíços Gabriel Mai e Ferdinand von Steiger a partir de 1852.

As autoridades suíças sempre negaram ter participado do sistema escravagista, indicando a existência de casos isolados de fazendeiros suíços. Mas os arquivos federais revelam agora, segundo o historiador Hans Faessler, que o governo suíço não agiu contra a escravidão e, além disso, defendeu os suíços que possuíam pessoas escravizadas.

Em 2 de dezembro de 1864, um informe do Conselho Federal suíço enviado ao Parlamento descrevia a situação no Brasil. No documento, fica claro que o governo sabia da situação e até mesmo do preço pagos pelos escravos.

O informe era uma resposta a um pedido de um deputado da época, Wilhelm Joos, que havia apresentado uma moção sugerindo que os suíços que fossem donos de escravos no exterior deveriam ser alvos de medidas penais em Berna. Como resposta, o governo na época rejeitou a proposta do deputado.

O documento agora é considerado como a primeira prova do reconhecimento das autoridades sobre o papel da Suíça na escravidão no Brasil.

"Os elementos mais corruptos de toda a população", diz o documento. Em outro trecho, ao descrever a situação brasileira e ao justificar a compra de pessoas, as autoridades suíças explicam as diversas modalidades de escravidão no Brasil: