Guerra na Ucrânia deixa rastro de destruição ambiental, conclui informe

Uma das escolhidas para a tarefa foi Izabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente entre 2010 a 2016, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

"A natureza não aguenta mais as guerras", disse ao UOL a brasileira que percorreu o território ucraniano.

Em 2013, ela recebeu o prêmio Champions of the Earth, concedido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 2015, a brasileira teve um papel central nas negociações da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Em 2017, já fora do governo, ela foi eleita para o cargo de co-presidente do Painel de Recursos Naturais da ONU.

Recomendações

Entre as 50 recomendações apresentadas, o grupo pede a criação de um órgão de alto nível para supervisionar a coleta e a preservação de evidências de impactos ambientais, o desenvolvimento de uma estratégia, por parte do procurador-geral da Ucrânia, para processar danos ambientais em tempos de guerra.

O grupo também recomendou que a Ucrânia acelere o desenvolvimento de sua estratégia de ação contra minas terrestres e crie uma orientação nacional sobre a remoção de resíduos tóxicos, e sedimentos contaminados do rompimento da barragem de Kakhovka.