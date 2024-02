Governo Lula veta transferência de diplomata que estava em reunião golpista

O conselheiro trabalhava, naquele momento, com o embaixador Fernando Simas, que representava o Itamaraty na reunião, na condição de secretário-geral da chancelaria. O titular da pasta, que deveria estar no encontro, era Carlos França. Mas o então ministro estava viajando.

Mal-estar no Itamaraty

A coluna revelou ontem como a presença de embaixadores brasileiros na reunião com Jair Bolsonaro, investigada pela Polícia Federal e alvo do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu um mal-estar no Itamaraty, com uma ala dos diplomatas exigindo que a instituição tome distância de qualquer ato ou trama golpista.

Parte dos funcionários da instituição ainda questionam o motivo pelo qual os embaixadores, servidores de Estado, não denunciaram o conteúdo antidemocrático do encontro.

A reunião aconteceu no dia 5 de julho de 2022. O vídeo do encontro estava no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Agora, seu conteúdo faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Em vários momentos do encontro, Bolsonaro pede a seus ministros que atuem para impedir a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No encontro ainda estava presente o embaixador André Chermont de Lima, chefe do cerimonial da presidência.