Na ONU, Silvio diz que mundo pode estar testemunhando genocídio em Gaza

Em sua fala, diante do chanceler palestino Riad Al Maliki, o ministro indicou que o Brasil "presta a sua mais sincera e profunda solidariedade ao povo palestino, particularmente aqueles que ainda se encontram em Gaza, aqueles que foram forçados a se deslocar e aqueles muitos que perderam seus entes queridos".

O encontro contou com discursos de apoio por parte da nobreza saudita, representantes da Indonésia e de outros países. O chanceler do Egito atacou a comunidade internacional por seu imobilismo. "Vergonhoso", disse. Já o Irã falou abertamente sobre a existência de um genocídio.

Ao tomar a palavra, o ministro brasileiro deixou claro que não apoia o Hamas. "Não restam dúvidas de que os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas e a manutenção de civis como reféns devem ser inequivocamente condenados por toda comunidade internacional, e que os cidadãos israelenses, especialmente aqueles que tiveram seus familiares mortos ou sequestrados, também merecem toda a nossa solidariedade", disse.

Mas seu discurso durante o debate foi claro em acusar Israel por crimes.

"A cada dia que passa, no entanto, resta claro que a reação de Israel ao ataque sofrido é desproporcional e não tem como alvo somente aqueles responsáveis pelos ataques, mas todo povo palestino. Trata-se de punição coletiva", disse.

"Tal atitude é absolutamente contrária aos princípios mais básicos do Direito Internacional Humanitário. A atual situação humanitária em Gaza é intolerável, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista ético", alertou.



Segundo ele, as ações israelenses em Gaza já mataram cerca de 30.000 civis, dentre os quais mais de 12 mil crianças, e provocou o deslocamento de mais de 1,9 milhão de pessoas, o que representa cerca de 85% da população.



Ele ainda se diz preocupado com o anúncio de autoridades israelenses de que está sendo preparada operação militar terrestre na região de Rafah, no sul de Gaza, fronteira com o Egito.