Crianças morrem desnutridas e desidratadas em Gaza, diz Unicef

Há dois meses, a ONU havia lançado um alerta do risco de que as mortes em Gaza começassem a ocorrer não apenas pelas bombas, mas pela escassez.

Na sexta-feira, em um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o alto comissário Volker Turk, apontou que mais de 30 mil mortos já foram registrados em Gaza e que 17 mil crianças estão órfãs ou separadas dos pais.

A Unicef alerta que essas mortes de crianças não se restringem ao hospital e atingem outras crianças, nas demais partes da Faixa de Gaza. "Essas mortes trágicas e horríveis são causadas pelo homem, previsíveis e totalmente evitáveis", diz.

Na avaliação da agencia, "a falta generalizada de alimentos, água potável e serviços médicos, uma consequência direta dos impedimentos de acesso e dos vários perigos enfrentados pelas operações humanitárias da ONU, está afetando as crianças e as mães, prejudicando sua capacidade de amamentar seus bebês, especialmente no norte da Faixa de Gaza".

"As pessoas estão famintas, exaustas e traumatizadas. Muitos estão se agarrando à vida", alerta a agência.

Segundo a entidade, as restrições de ajuda no norte estão custando vidas. A Unicef alerta que uma em cada seis crianças com menos de 2 anos de idade vive uma situação de desnutrição aguda no norte de Gaza. No sul, o problema atinge 5% das crianças.