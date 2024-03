Brasil freia desmonte da democracia e vira referência, diz estudo global

De acordo com eles, a respostas foram importantes. "A Justiça Eleitoral criou um site para verificar as informações disseminadas nas mídias sociais e e desmentir notícias falsas sobre o processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal iniciou uma investigação sobre "milícias digitais", ou grupos criminosos on-line que atuam contra a democracia e o Estado democrático".

O informe destaca que a importância dos esforços do Brasil para combater a desinformação também é evidenciada nas análises que mostram que a democratização está claramente associada à diminuição dos níveis de desinformação.

Aliança de oposição pró-democracia: Na avaliação do grupo, o que também pesou foi o estabelecimento de uma ampla coalizão de dnove partidos de oposição que se juntou a Lula em sua candidatura eleitoral.

"O vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, foi seu adversário político por décadas, mas decidiu se juntar à aliança "para salvar a democracia", destacou. Segundo o V-Dem, uma aliança de oposição unificada "parece ser um fator importante para transformar com sucesso a autocratização em uma reviravolta democrática.

Independência judicial: Destaque ainda do estudo é a decisão do STF de realizar inquéritos sobre as fontes das campanhas de desinformação on-line que "desferem ataques à democracia". As investigações apontaram para uma operação orquestrada por Bolsonaro. "Mas o Judiciário resistiu à pressão e, nas palavras do presidente do STF, a democracia venceu", disse.

Medidas adotadas no período eleitoral

Gerenciamento eleitoral resiliente: De acordo com a análise, Bolsonaro tentou mudar sistema eleitoral, questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas, a orquestrado uma farsa no que se refere a uma suposta tentativa de intimidação. Mas o STF "agiu removendo a desinformação eleitoral on-line, proibiu o uso de informações imprecisas em campanhas e ordenou que os meios de comunicação removessem conteúdo com informações falsas relacionadas às eleições".