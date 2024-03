Rússia e China vetam resolução dos EUA no Conselho de Segurança sobre Gaza

O texto é apoiado pela delegação palestina na ONU. A suspensão do conflito não estaria condicionado a nenhum outro ato, ainda que também peça a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas.

Se a diferença de linguagem entre as duas resoluções é sutil, o sinal que os documentos mandam são diferentes. O texto americano falava que a suspensão das hostilidades estava condicionada a uma libertação dos reféns israelenses, mantidos pelo Hamas. O texto ainda determinava o fim do financiamento ao grupo palestino, por parte de atores estrangeiros.

Apesar do fracasso, o projeto da Casa Branca foi interpretado na ONU como um primeiro reconhecimento implícito por parte da administração de Joe Biden de que as imagens dos mortos em Gaza e o apoio às ações de Benjamin Netanyahu estavam começando a abalar a credibilidade do presidente, tanto nos EUA como no cenário internacional.

Biden enfrenta eleições e passou a ser acusado por sua própria base de ser cúmplice pelas mortes de palestinos.

Mas a negociação que durou três semanas não foi suficiente e o Conselho de Segurança continua dividido.

O UOL apurou que, em outubro, a diplomacia americana procurou o Itamaraty para alertar que, como presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil deveria evitar envolver o organismo na questão de Gaza.