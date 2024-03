Franceses inauguram 'Rua Dr. Sócrates' no coração da Olimpíada de Paris

"A história da Revolução Francesa, os direitos humanos, toda a história da França humanista, de resistência, tudo isso se identifica muito com a própria história do Sócrates", disse o ex-craque do PSG e do São Paulo.

"Não é só o que vai ficar como o legado da Olimpíada, mas também uma identificação com todos os valores que a França também representa", completou.

O evento ainda vai marcar a inauguração de uma tela gigante da artista brasileira Rafa Mon, com o rosto de Sócrates e que ficará exposta durante a Olimpíada. O painel de quase 500m2 vai estar em um edifício emblemático de St. Ouen de 20 andares e que pode ser vista até da Basílica de Sacre Coeur, um dos principais marcos turísticos de Paris.

"Retratar com meus traços e cores uma figura como o Dr Sócrates é uma honra", disse a artista. "Além de ser corinthiana, eu sempre me identifiquei com as lutas e bandeiras que ele levantou durante sua vida. Poder representá-lo na França em um painel gigantesco que vai ficar exposto durante os jogos olímpicos é com certeza o trabalho mais emocionante e importante da minha vida", admitiu.