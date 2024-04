Barco com mortos revela oceanos de desespero e ecoa um 'Atlântico Vermelho'

Viajaram, como tantos que cruzam o Mar Mediterrâneo, conduzidos pelo esgotamento da esperança de que poderiam sonhar com um futuro em seus próprios países.

A descoberta também revela que, diante dos muros erguidos por todas as partes, seres humanos estão dispostos a atitudes cada vez mais arriscadas para sobreviver. Uma das suspeitas é de que aquelas pessoas viram seus mantimentos se esgotar no percurso. Morreram de fome.

A cena no Atlântico de um barco repleto de cadáveres repete o que já passou a ser tão comum no Mediterrâneo que deixou de ser notícia. Salvo quando a hipocrisia europeia ultrapassa o ridículo, como quando alguns desses mortos ganharam a nacionalidade de um país do Velho Continente como "homenagem póstuma" ao serem encontrados também num barco à deriva.

Enquanto isso, os sobreviventes são enjaulados, desumanizados e tratados como delinquentes. O crime? Buscar um porto seguro para seus sonhos.

As cenas do barco na costa brasileira são ainda um recado contemporâneo de que a desigualdade mata, por maior que seja a coragem gerada pelo desespero.

Isso tudo mais uma vez num mar que, de fato, é o depositário e espelho de um verdadeiro genocídio e tragédia do povo negro ao longo de séculos.