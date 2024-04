Em 'mundo em guerra', gastos militares batem recorde e superam US$ 2,4 tri

O Japão, por exemplo, alocou US$ 50,2 bilhões para suas forças armadas em 2023, 11% a mais do que em 2022. As despesas militares de Taiwan também cresceram 11% em 2023, chegando a US$ 16,6 bilhões.

A China está direcionando grande parte de seu crescente orçamento militar para aumentar a prontidão de combate do Exército de Libertação Popular. Isso fez com que os governos do Japão, Taiwan e outros países aumentassem significativamente suas capacidades militares, uma tendência que se acelerará ainda mais nos próximos anos Xiao Liang, pesquisador do Programa de Gastos Militares e Produção de Armas do SIPRI.

Brasil também tem alta de gastos

De acordo com o estudo, em 2023, os gastos militares do Brasil aumentaram em 3,1% para US$ 22,9 bilhões.

"Citando a diretriz de gastos da OTAN, os membros do Congresso do Brasil apresentaram uma emenda constitucional ao Senado em 2023 que visa aumentar a carga militar do Brasil para um mínimo anual de 2% do PIB (de 1,1% em 2023)", destacou o levantamento.