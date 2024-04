Brasil e África do Sul viram página de era bolsonarista e retomam parceira

Para abrir espaço para Crivella e atender ao lobby evangélico, o ex-presidente retirou de Pretória um dos principais embaixadores do Itamaraty, Sergio Danese.

No governo Lula, foi nomeado para o cargo em julho Benedito Fonseca Filho, um dos poucos embaixadores afrodescentes no Itamaraty. Junto com a solução à questão diplomática, começaram os trabalhos para recuperar o tempo perdido. Voos entre São Paulo, Cidade do Cabo e Joanesburgo voltaram a ocorrer e o comércio chegou a US$ 2,2 bilhões.

A meta agora é ampliar essa relação e, não por acaso, os encontros nesta semana contam com o chanceler Mauro Vieira e a ministra sul-africana de Relações Exteriores, Grace Pandor. Ela também será recebida em audiência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No setor de energia, por exemplo, o documento sob consideração nesta terça-feira cita "a importância da cooperação em face dos desafios comuns na transição energética e na segurança energética". "A falta de uma estrutura formal para a cooperação bilateral no setor de energia foi mencionada, e a negociação de um instrumento nesse sentido foi sugerida", destaca o informe, realizado a partir dos encontros preparatórios.



No campo dos biocombustíveis, o Brasil "se mostrou aberto a compartilhar sua experiência e se ofereceu para receber uma delegação sul-africana para uma missão de investigação, bem como para organizar o evento "Ethanol Talks" na África do Sul".



Com relação a petróleo e gás, foram abordadas as estratégias de ambos os países, com ênfase na importância de garantir a segurança energética e, ao mesmo tempo, avançar na transição para formas mais sustentáveis de energia.

"O Brasil destacou sua posição de grande produtor de petróleo e manifestou interesse em colaborar com a África do Sul no setor. As oportunidades de investimento em gás natural também foram discutidas, bem como a importância de infraestrutura e regulamentação adequadas", diz o documento.



No dossiê sobre meio ambiente, os dois países destacam "a necessidade de defender, promover e fortalecer a resposta multilateral às mudanças climáticas". Isso inclui garantir recursos por parte dos países ricos e a transferência de tecnologia.

"Ambos os países destacaram a preocupação com a atual governança do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), especialmente a distribuição desigual de assentos no Conselho do GEF, que não dá voz adequada aos países em desenvolvimento", aponta o documento. "A necessidade de reforma dessa governança foi discutida, bem como a importância de garantir o financiamento adequado para projetos ambientais nos países em desenvolvimento", indicou o informe, que tratou dos debates ocorridos nos diferentes grupos de trabalho.



Os trabalhos ainda apontaram para os avanços na cooperação em biodiversidade e conservação entre o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade do Brasil e os Parques Nacionais da África do Sul. A ideia é de que um acordo seja assinado.



O setor de comércio é outra prioridade. Os dois governos concordaram em trabalhar para aumentar e diversificar os fluxos de exportações. Mas um dos obstáculos é a existência de medidas protecionistas de ambos os lados contra frango, equipamentos de transporte e minérios.