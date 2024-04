Fome extrema aumenta, e mundo fracassa em erradicar crise até 2030

Segundo ele, mantida a situação, o mundo ainda terá 600 milhões de pessoas em insegurança alimentar até o final da década.

Quanto custaria para atacar fome?

Se a crise ganha novas proporções, os valores destinados para lidar com a fome representam apenas uma fração do que o mundo destina para armas. Nesta semana, um levantamento revelou que, em 2023, governos destinaram US$ 2,4 trilhões para suas forças armadas.

O Banco Mundial, no mesmo período, alocou US$ 45 bilhões para combater a fome. Na ONU, toda a ajuda humanitária para as piores crises do planeta foi calculada em US$ 54 bilhões.