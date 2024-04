Recusamos o ódio para viver, diz escritora que escapou do genocídio ruandês

Chade: Trinta anos depois do genocídio, como o país olha para o futuro?

Mukasonga: O que pude constatar nos eventos dos 30 anos do genocídio é que houve um número menor de traumas que nos eventos do aniversário de 20 anos. Estávamos num estádio e, desta vez, não tivemos muitas ambulâncias resgatando as pessoas. Desta vez, havia um silêncio. Um silêncio pesado.

Fizemos avanços. Mas as feridas ainda estão presentes. Nós, os sobreviventes, aprendemos a viver com essas feridas. Essas datas têm uma importância capital. Trata-se do momento em que cada um sai de suas dores individuais e, juntos, nos apoiamos na dor. O sofrimento é compartilhado de forma coletiva.

Também notei a importância dos testemunhos apresentados. Lidar com o genocídio é também liberar a palavra. O tempo ajuda a lidar com as feridas. Mas nunca iremos nos desfazer delas. Estarão sempre presentes.

O que também vimos é que a comunidade internacional estava presente, o que nos dá esperança de que não voltaremos a estar na mesma crise.

Também há uma tentativa de não traumatizar nossos filhos. Houve um tempo das lágrimas, do choro. Agora, é o tempo de pensar na construção de nossos filhos.