G7 convida Lula, mas tragédia no RS e eleições podem impedir ida à Itália

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo G7 para participar da cúpula do bloco que ocorre em meados de junho na Itália. Depois de um longo período sem a presença do Brasil nas reuniões de algumas das maiores economias do mundo, 2024 marca o segundo ano consecutivo de um convite ao brasileiro.

O Itamaraty confirmou que o convite foi feito ao presidente, porém o governo não informou se Lula estará presente. A crise no Rio Grande do Sul e a campanha para as eleições municipais podem impedir que a viagem ocorra.

Nos anos do governo de Jair Bolsonaro, as diferentes presidências do G7 evitaram fazer convites ao Brasil. Em 2023, em sua volta à reunião, Lula criticou abertamente a atitude das potências ocidentais na guerra na Ucrânia, alertou sobre a desigualdade global e convocou os governos a pensar em uma reforma da ONU e dos organismos financeiros internacionais.