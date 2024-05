ONU cria data em memória do genocídio na Bósnia; Brasil se abstém

A resolução condena a negação do massacre e a glorificação dos criminosos de guerra. Ela ainda pede que as vítimas restantes sejam encontradas e que todos os autores dos crimes que ainda estão soltos sejam levados à justiça.

Ela também pede que os governos usem seus sistemas educacionais para evitar a negação ou a distorção do que ocorreu em 1995, quando as tropas do general Ratko Mladic separaram homens e meninos das mulheres e os massacraram nos dias seguintes.

Dois tribunais internacionais decidiram que a atrocidade constituiu genocídio. Mladic e seu chefe político, Radovan Karadzic, foram condenados à prisão perpétua por crimes de guerra, incluindo genocídio.

"Nossa iniciativa visa honrar a memória das vítimas e apoiar os sobreviventes que continuam a viver com as cicatrizes daquele momento fatídico", disse Antje Leendertse, representante permanente da Alemanha na ONU.

O processo, porém, abriu velhas feridas. A Sérvia nega que o massacre tenha sido um genocídio e acusa o texto de classificar o país como uma nação genocida.

Brasil reconhece genocídio, mas alerta para impacto da resolução