2.000 pessoas foram enterradas vivas, diz Papua-Nova Guiné em carta à ONU

"O deslizamento de terra enterrou mais de 2.000 pessoas vivas e causou grande destruição de prédios, hortas e causou grande impacto na linha de vida econômica do país", diz a carta à ONU,

Governos de diferentes partes do mundo têm indicado que estão dispostos a ajudar. Mas o fato de o desastre ocorrer em uma localidade remota do país dificulta qualquer operação.

O ministro da defesa da Austrália, Richard Marles, confirmou que existem conversas sobre uma ajuda do país. "Temos capacidade de transporte aéreo para levar as pessoas até lá e talvez haja outros equipamentos que possamos usar em termos de busca e resgate", disse. "Agora é só uma questão de descobrir exatamente o que podemos fazer no contexto dessa ocorrência em uma parte muito remota do país", disse.

Um dos problemas é a existência de um conflito entre diferentes grupos armados no norte do país, ameaçando a segurança das pessoas que possam ser enviadas para ajudar no resgate.

Ainda que o desastre tenha ocorrido na sexta-feira, a ONU confirmou que equipamentos pesados necessário para o resgate ainda não tinham chegado ao vilarejo remoto. Todas as vias terrestres continuam interrompidas.

Os dados iniciais indicam que 150 casas foram completamente soterradas e outras 250 tiveram de ser abandonadas por moradores na província de Enga, em Papua-Nova Guiné, na madrugada de sexta-feira. Mais de 150 casas foram soterradas e cerca de 250 casas foram abandonadas.