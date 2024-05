Após fracasso de acordo global, Brasil cobra na OMS acesso a remédios

Além disso, ele anunciou que, no próximo ano, o Brasil apresentará um projeto de resolução sobre a regulamentação do marketing digital de substitutos do leite materno.

Parte de sua mensagem era também destinada a marcar uma posição de ruptura em relação aos anos do governo de Jair Bolsonaro.

"Desde o ano passado, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil tem feito grandes esforços para garantir o acesso universal", disse. "Fizemos mudanças radicais, estabelecendo um compromisso firme com a vida, a vacinação, o acesso a medicamentos, a atenção primária, a assistência especializada e a transição digital da saúde", explicou aos demais ministros.

"Após a pandemia, reconstruímos uma perspectiva de cuidar das pessoas e dos heróis do nosso sistema de saúde: os profissionais de saúde", afirmou.

"O compromisso do Brasil com a ciência, a tecnologia e a produção local voltou, assim como o nosso compromisso com o multilateralismo, com a saúde global e com a OMS", insistiu.