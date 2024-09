Justiça americana adia sentença de Trump para depois da eleição

A Justiça americana decide adiar qualquer decisão de condenação sobre Donald Trump para depois das eleições de 5 de novembro, num gesto comemorado pelos aliados do ex-presidente e candidato dos republicanos.

O caso se refere às acusações de pagamento secretos a uma atriz pornô. A sentença estava programada para ser anunciada em 18 de setembro.

Em maio, no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos, Trump foi condenado por falsificar documentos para encobrir o pagamento de US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels. O pagamento era para garantir seu silêncio antes da eleição de 2016 sobre seu relacionamento sexual com Trump.