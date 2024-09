Venezuela racha Conselho de Segurança; Rússia e China travam discussão

A portas fechadas e em sigilo, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu pela primeira vez para tratar da crise na Venezuela. Nesta quinta-feira (5), o órgão máximo das Nações Unidas tratou da situação que é considerada uma ameaça à estabilidade regional. Mas o que se viu foi um profundo racha entre os membros permanentes do órgão.

Oficialmente, o pedido para que o encontro fosse realizado foi feito pela delegação do Equador. Mas governos como o da China e da Rússia consideram que, por trás da iniciativa de Quito, está uma pressão por parte do governo dos EUA.

José Javier De la Gasca Lopez Domínguez, embaixador do Equador no Conselho de Segurança, afirmou que o regime está "silenciando" vozes de venezuelanos e insistiu que as atas das eleições precisam ser apresentadas. Para ele, o Conselho precisa tratar do tema, pois ele tem "implicações para a estabilidade regional".