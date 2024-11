Divididos, americanos vão às urnas para decidir quem vive ou morre no mundo

De uma forma mais geral, diplomatas também temem a suspensão de recursos americanos para dezenas de outros programas, inclusive para combater as mudanças climáticas. Depois de Trump cortar os pagamentos para a OMS (Organização Mundial da Saúde) e outras agências, o governo de Joe Biden retomou o fluxo de recursos. Assim, as contribuições dos EUA para o sistema da ONU aumentaram de US$ 11,6 bilhões em 2020 para US$ 18,1 bilhões em 2022.

Documentos da ala mais radical dos conservadores americanos apontam que a proposta é condicionar ajuda a uma mudança de alianças por parte daqueles que recebem o resgate. Ou seja: para sobreviver, terão de se alinhar aos interesses dos EUA.

O Brasil também aguarda para tomar decisões. O governo da China insiste em lançar negociações para que o país faça parte de seu projeto global de investimentos, a nova Rota da Seda. No Palácio do Planalto, porém, a ordem é esperar as urnas nos EUA para saber que destino dar às relações com o resto do mundo.

Dependem também dos americanos o destino da guerra na Ucrânia, o socorro humanitário no Sudão, a violência no Haiti e dezenas de crises pelo mundo.

Em Cuba, por exemplo, o apagão que a ilha enfrenta é, em parte, responsabilidade das sanções impostas pelos EUA. Mas retirar o embargo não é um tema apenas de política externa. O voto dos cubanos anticastristas na Flórida é fundamental e, portanto, deixar a ilha no escuro é apenas um "impacto colateral" da luta democrática pelo poder em Washington.

Nem todos optam por esperar. Em Israel, Benjamin Netanyahu, com medo de um eventual governo de Kamala Harris, acredita que a janela de oportunidade está se fechando e que continuar o massacre de palestinos pode ser mais difícil com a campanha encerrada. Por isso, ele não tem hesitado em ampliar as operações militares, enquanto sabe que seu maior aliado vive uma encruzilhada interna.