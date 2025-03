Extrema direita global articula uso de Eduardo para abalar eleição em 2026

Ainda que hoje o argentino Javier Milei seja o "queridinho" da Casa Branca na América do Sul, Washington sabe do peso que o movimento ganharia na região e no mundo com uma eventual adesão do Brasil.

A construção dessa nova ordem passaria, acima de tudo, por um compromisso para barrar a China no Hemisfério Ocidental.

Já para o movimento de extrema direita global, contar com um eixo formado por Buenos Aires, Brasília, Washington e Roma pode ser decisivo para impor sua agenda ultraconservadora no Ocidente e o desmonte da ideia de direitos humanos.



Nos últimos dias, não por acaso, a situação criada por Eduardo Bolsonaro foi transformada pelo movimento de extrema direita mundial como uma arma para desestabilizar a região e minar as instituições democráticas, repetindo desinformação e manipulando dados.

A instrumentalização ficou evidenciada quando os movimentos de extrema direita usaram o caso e, nas redes sociais, ampliaram a mobilização em torno do brasileiro.

"As ameaças de prisão - incluindo a apreensão de passaportes - contra o deputado Eduardo Bolsonaro são um sinal claro da perseguição e do assédio que os brasileiros continuam a sofrer nas mãos de Lula da Silva e do juiz de Alexandre de Moraes, uma figura-chave na campanha de repressão", afirmou um comunicado do Foro de Madri, uma aliança de movimentos ultraconservadores. Na Espanha, o bloco é composto por herdeiros do ditador Francisco Franco.

Segundo eles, Bolsonaro deixou a Câmara dos Deputados supostamente para "evitar a detenção ilegal pelo regime".