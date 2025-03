No Japão, Lula critica Trump e protecionismo: 'prisioneiros da ignorância'

"E a negação da política não trará nenhum benefício para a humanidade. Inclusive, os negacionistas não querem sequer atender o cumprimento do Protocolo de Kyoto", afirmou.

Livre comércio

Lula ainda atacou as barreiras comerciais, também num recado ao governo americano, um dos maiores aliados do Japão. "A segunda coisa que nós precisamos defender muito bem e com muita força é a questão do livre-comércio", disse,

Sua fala ocorre às vésperas de Trump iniciar a adoção de um amplo pacote protecionista, a partir do dia 2 de abril. O governo brasileiro, assim como a Câmara de Comércio Brasil e EUA, enviaram para a Representação de Comércio dos EUA (USTR, sigla em inglês) documentos já no dia 11 de março alertando sobre o impacto negativo que teria uma tarifa americana sobre os produtos nacionais.

Desde então, negociações têm ocorrido entre os dois governos. Lula, porém, foi enfático na crítica ao protecionismo.

"Nós não podemos voltar a defender o protecionismo. Nós não queremos uma segunda Guerra Fria. O que nós queremos é comércio livre para que a gente possa definitivamente fazer com que nossos países se estabeleçam no movimento da democracia, no crescimento econômico e na distribuição de riqueza", afirmou.