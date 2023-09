Historicamente, o trote teria surgido com o nascimento de universidades europeias, por volta do século 15. Há relatos e documentos que mostram que os trotes, na maioria das vezes, sempre foram violentos e abusivos. Com o passar dos anos, a "tradição" foi se perpetuando até chegar ao Brasil. Aqui, o trote ganhou contornos racistas, homofóbicos e machistas.

Nas imagens, gravadas em maio durante um torneio amistoso entre equipes esportivas de algumas faculdades, homens da faculdade de Medicina da Unisa exibem o órgão sexual durante uma partida de vôlei entre equipes femininas. E não é a primeira vez que a Unisa se envolve em polêmica. Em 2022, o UOL denunciou trotes abusivos da faculdade.

Se a justificativa para tirar a roupa e se masturbar na frente de colegas jogando vôlei é porque "sempre foi assim" ou "é tradição", precisamos questionar justamente as coisas como são e de por que não deveriam ser. Em outras palavras, argumentar que o trote ou práticas de assédio são um rito de passagem e que fazem parte da formação dos alunos significa, antes de tudo, naturalizar a tortura. Aliás, a tortura como sabemos faz parte da estrutura desse país, seja pela escravidão, seja pela ditadura ou por abordagens policiais nas periferias.

Lembremos de trotes que terminaram em tragédia como no caso do estudante da USP Edilson Tsung Chi, que em 1999 foi encontrado morto boiando numa piscina, após um encontro entre calouros e veteranos. Bebidas, violência e abusos tomam proporções que culminam em episódios como esse.

O ambiente acadêmico já é por si só um lugar hostil para mulheres, negros, pobres e todos aqueles que são oriundos das minorias. A universidade definitivamente não é um espaço de circulação de afetos, mas, por vezes, uma máquina de constante desumanização. O trote é nada mais do que mais um desses instrumentos que colaboram para a perpetuação do movimento patriarcal, racista e classista.