O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pediu que as sanções impostas sobre Nicolás Maduro e seus aliados na Venezuela sejam retiradas e que a relação entre as instituições internacionais e Caracas seja baseada no diálogo. O apelo foi feito durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU destinada a tratar das violações cometidas pelo regime bolivariano e a situação da população local.

O posicionamento brasileiro foi criticado por membros da oposição venezuelana, que estavam na sala acompanhando o encontro.

Numa intervenção nesta segunda-feira (25), a delegação do Itamaraty destacou que, assim como o Alto Comissariado da ONU, o Brasil está "preocupado" com as sanções. Segundo o governo brasileiro, elas tem "forte impacto sobre a situação humanitária e de direitos humanos, e devem ser retiradas."