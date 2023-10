Fernando Haddad e outros ministros estão fazendo o que podem para o Congresso aprovar os projetos de interesse do governo na Câmara e no Senado. Inclusive transigindo bastante.

Haddad topou reduzir a alíquota para taxar os fundos exclusivos dos super-ricos. Com aval do ministro, o relator cortou a tributação de 10% para 6%. O objetivo de Haddad, como ele me disse, foi "fazer a fila andar".

E daí? Mesmo com os ministros cedendo, os projetos não estão andando na velocidade esperada pelo governo. Mais do que isso, parte da oposição, liderada pela bancada do boi, está conseguindo obstruir as sessões nas comissões temáticas da Câmara. Nesta quarta-feira, derrubou as sessões das comissões de: