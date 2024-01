O colunista do UOL José Roberto de Toledo apontou algumas semelhanças entre as famílias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do estado do Rio), Domingos Brazão, durante o programa Análise da Notícia.

Bolsonaros e Brazões se ligam pela política, jeitinho e geografia. José Roberto de Toledo

Segundo o site The Intercept, o ex-policial Ronnie Lessa teria apontado Domingos Brazão como mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em delação premiada. Toledo apurou que tanto a família de Bolsonaro, quanto a de Brazão, são formadas por políticos e atuam na zona Oeste do Rio de Janeiro.